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Политика

23 января, 16:38

Зеленского раскритиковали за отказ от участия в форуме памяти Холокоста

за рубежом политика

Фото: ТАСС/EPA/Toms Kalnins

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от участия в памятных мероприятиях по Холокосту вызвал недоумение представителей мемориального комплекса Яд Вашем, сообщает РИА Новости.

Во время визита Зеленского в Израиле планировалось, что президент примет участие во Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-летию освобождения немецкого концлагеря в Освенциме, но не будет выступать там с речью.

Однако позднее он сообщил, что отказывается от участия в форуме, но тем не менее проведет все остальные запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Израиля. Зеленский отказался от участия на основании, что решил уступить свое место выжившим в Холокосте.

"Президенту было объяснено, что все оставшиеся в живых, которые в последние дни обратились к нам, получили ответ на свои запросы и у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент", – заявили в пресс-службе мемориального комплекса, добавив, что в этих условиях решение Зеленского вызывает недоумение.

Председатель правления Яд Вашем Авнер Шалев присоединился к своим коллегам и добавил, что Зеленскому объяснили, что выступать он не будет, и "еще вчера утром он собирался приехать. Но его расписание поменялось. Мы не знаем, почему он передумал".

Ранее сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Киев сделал запрос по поводу встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако свои намерения встретиться президенты не подтвердили.

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