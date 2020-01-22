Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Фото: president.gov.ua

Киев сделал запрос по поводу встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча может быть запланирована на время визита в Израиль, сообщает РИА Новости.

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал информацию о запросе, подчеркнув, что если какие-то отдельные встречи состоятся, то они будут носить короткий характер из-за загруженного графика российского лидера.

"Конечно, президент во всяком случае пожмет руку основным участникам (форума в Израиле), это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы – это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского. Но, как я уже сказал, время крайне ограничено, все сжато, мы просто надеемся на отдельный короткий контакт, так называемый контакт на ногах", – уточнил Ушаков.

Отмечается, что на запрос Зеленского не ответили отказом.

Ушаков также добавил, что в рамках поездки в Израиль Путина будет сопровождать глава МИД Сергей Лавров и представители других ведомств. Помощник президента уточнил, что предполагалось, что в Израиль поедет теперь уже бывший вице-премьер Максим Акимов, однако в результате смены правительства в кабмине он уже не работает.

"Будем ожидать скорого назначения сопредседателя, который, как нам представляется, должен весьма активно подключиться к работе, поскольку в последнее время зафиксировано некоторое падение товарооборота между нашими странами", – заключил Ушаков.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что, если бы его уличили в коррупции, то, согласно Конституции Украины, ему пришлось бы уйти в отставку.