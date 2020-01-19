Киев потребовал убрать "тризуб" из британского пособия по экстремизму

Фото: ТАСС/Zuma

Посольство Украины в Лондоне призвало Национальное антитеррористическое управление Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом, сообщает РИА Новости.

Как подчеркнули в дипмиссии, помещение национального символа и герба Украины в пособие по борьбе с экстремизмом более чем возмутительно.

"Любые объяснения неприемлемы. Мы требуем убрать тризуб из пособия и принести официальные извинения", – заявили в посольстве.

Речь идет о документе, который датируется июнем 2019 года. В нем в разделе "Татуировки" приведено фото рисунка на теле с изображением герба Украины. Под фото размещена подпись "Украинский трезубец (националистический)"».

Как разъяснили ТАСС в полиции, пособие составляли для сотрудников правоохранительных органов. В нем просто перечислены различные знаки и символы, с которыми правоохранители могут столкнуться в процессе работы.