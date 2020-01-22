Мишустин утвердил структуру аппарата правительства РФ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения об изменениях в структуре и новых назначениях в руководстве аппарата правительства. Об этом говорится на сайте кабмина.
"В целях совершенствования организации работы правительства РФ, оптимизации структуры и численности работников аппарата правительства России утвердить прилагаемую структуру аппарата правительства РФ", – говорится в документе.
Согласно документу, предельная численность работников аппарата составит 1545 единиц.
Мишустин разрешил руководителю аппарата иметь 11 заместителей, в том числе одного первого замруководителя аппарата правительства, руководителя протокола председателя правительства – замруководителя аппарата правительства РФ и руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
Борис Беляков назначен пресс-секретарем премьер-министра, Олега Скуфинского назначили руководителем Росреестра. Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, который отвечал за налоговую тематику в министерстве, назначен замруководителя аппарата правительства. Наталью Савину назначили руководителем протокола председателя правительства – заместителем руководителя аппарата правительства. Департамент оборонно-промышленного комплекса правительства РФ возглавил Николай Архипов.
Департамент информационных технологий правительства возглавил Евгений Комар.
Кроме того, Мишустин поручил заместителю председателя правительства РФ – руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко утвердить вопросы, входящие в сферы ведения структурных подразделений аппарата, а также штатную численность и структуру соответствующих подразделений.
Мишустин своим распоряжением назначил Валерия Сидоренко первым заместителем главы аппарата правительства. Заместителями главы аппарата также стали Светлана Андрющенко, Леонид Левин, Илья Трунин, Эльмир Тагиров, Ольга Чепурина и Игорь Шевченко.
Также в распоряжении говорится, что в правительстве создан департамент формирования государственного оборонного заказа, который возглавил Борис Наконечный.
21 января стал известен состав нового кабинета министров. Свои должности сохранили Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, главой Минэкономразвития назначили Максима Решетникова. Должность министра культуры в обновленном правительстве займет Ольга Любимова. Министерство труда и соцзащиты возглавил Антон Котяков, а министром просвещения стал Сергей Кравцов, при этом новым министром науки и высшего образования назначили Валерия Фалькова. Кроме того, сменился глава Минкомсвязи – им стал Максут Шадаев.
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