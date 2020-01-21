Путин поздравил новый кабинет министров с назначением

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Владимир Путин поздравил министров правительства Михаила Мишустина с назначением. Об этом глава государства заявил на встрече с новым составом кабмина в Доме правительства РФ.

"Прежде всего хочу вас поздравить с высокими назначениями в правительство Российской Федерации. Уверен, что это будет в жизни каждого из вас серьезным испытанием и серьезным событием. Я искренне желаю всем вам успехов", – заявил глава государства.

Путин отметил также заслуги предыдущего правительства, добавив, что его участники сделали многое для создания базы дальнейшего развития. Он отметил, что прежде всего ими были созданы хорошие микроэкономические условия, без которых невозможно развивать экономику. Глава государства также отметил работу над национальными проектами.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил главу государства за доверие к его команде. Он отметил, что он вместе с новыми вице-премьерами приложат все усилия, чтоб выполнить поставленные перед ними задачи.

21 января Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Согласно новому документу, у премьер-министра будет девять заместителей, в том числе один вице-премьер. Ранее заместителей было 10.

Первым вице-премьером будет советник президента Андрей Белоусов. Также вице-премьерами назначены Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко и Марат Хуснуллин.

Правительство России в полном составе подало в отставку 15 января. Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин, ранее занимавший пост главы Федеральной налоговой службой.

Путин также включил Мишустина в состав Совбеза РФ. Глава кабмина заявил, что на реализацию социальных обязательств послания президента в этом году понадобится 450 миллиардов рублей.

