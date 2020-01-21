Стали известны имена вице-премьеров РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Объявлен новый состав правительства России. Указ о его новой структуре подписал Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Согласно документу, у премьера РФ будет 9 замов вместо 10, в том числе один первый. Первым вице-премьером будет советник президента Андрей Белоусов, Дмитрий Григоренко назначен вице-премьером – руководителем аппарата правительства.
Юрий Трутнев стал вице-премьером – полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. На остальные должности вице-премьеров были назначены Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.
Глава государства назвал состав нового правительства сбалансированным. Путин отметил, что в прежнем составе работало достаточное количество людей, однако в новом произошло еще большее обновление.
Путин выразил уверенность, что новый состав под руководством премьера-министра Михаила Мишустина сможет выйти на самые высокие и достойные показатели. Глава государства поздравил вице-премьеров с назначением и пожелал успехов в работе.
Правительство России в полном составе подало в отставку 15 января. Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин, занимающий пост главы Федеральной налоговой службой. Путин также включил Мишустина в состав Совбеза РФ. Глава кабмина заявил, что на реализацию социальных обязательств послания президента в этом году понадобится 450 миллиардов рублей.
Ранее Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к рассмотрению закон о поправках в Конституцию. Изменения в основной закон страны обеспечат приоритет российского законодательства перед международным, гарантируют индексацию социальных выплат и определенный уровень минимального размера оплаты труда, а также поспособствуют большей прозрачности власти и силовых структур.
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