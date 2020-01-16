Путин включил нового премьера Мишустина в состав Совбеза РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Президент РФ Владимир Путин включил нового премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета безопасности РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <...> изменение, включив в него в качестве постоянного члена Совета безопасности Российской Федерации Мишустина М. В.", – сообщается в тексте указа, опубликованного на официальном сайте Кремля.

Документ официально вступил в силу с момента подписания главой государства.

Михаил Мишустин был назначен новым премьер-министром Российской Федерации после того, как его кандидатуру одобрили в Госдуме.

Ранее, 15 января, действующее правительство РФ в полном составе ушло в отставку. Экс-премьер Дмитрий Медведев объяснил такое решение необходимостью пересмотра системы госуправления в России после обращения президента страны Владимира Путина к Федеральному собранию.

