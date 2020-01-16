Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера

Фото: duma.gov.ru

Госдума дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства.

За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что впервые с 1996 года ни один депутат не проголосовал против кандидатуры премьера.

Мишустин поблагодарил Госдуму за поддержку его кандидатуры, а также пообещал держать связь с парламентом и сверять курс правительства.

Он отметил, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни, а курс нового правительства – в апреле.

"Хочу заверить вас, что буду готовиться к апрелю для того, чтобы более детально вас ознакомить с тем курсом, который правительство Российской Федерации возьмет. И надеюсь, вы одобрите это", – сказал Мишустин в ответном обращении к Госдуме

Полпред президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что Мишустин соответствует всем необходимым требованиям. Он попросил депутатов поддержать главу государства и дать согласие на назначение Мишустина председателем кабмина.

"Единая Россия" согласилась с кандидатурой. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский отмечал, что большинство депутатов партии тоже одобрили ее. Геннадий Зюганов, в свою очередь, сказал, что КПРФ воздержится при голосовании Госдумы по кандидатуре Мишустина.

15 января правительство после послания российского лидера Федеральному собранию в полном составе ушло в отставку. Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что в середине апреля новый премьер-министр выступит в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2019 год. Он подчеркнул, что решения, принятые после послания президента Федеральному собранию, были нужны, чтобы правительство как можно скорее приступило к работе.

Что обещает Мишустин

Мишустин рассказал, что в случае назначения премьер-министром в первую очередь займется снятием барьеров для бизнеса. Он пообещал улучшать инвестиционный климат. Финансово-экономической блок будет помогать ЦБ, отметил кандидат.

Кроме того, он считает, что необходимо серьезно заняться институциональными реформами, реформами управления. Переход на прогрессивный налог Мишустин назвал неэффективным и неактуальным сейчас.

Он сказал, что президент задал высокий темп работы своим обращением. Благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности у государства достаточно ресурсов для реализации озвученных Путиным задач. По мнению Мишустина, работой над ними можно заняться уже с января 2020 года. Согласно его данным, на реализацию социальных обязательств послания президента в этом году понадобится 450 миллиардов рублей.

Инфляцию Мишустин считает нужным сохранять на уровне 4 процентов. "Необходимо сохранить макроэкономическую сбалансированность, а значит, аккумулировать дополнительные доходы на выполнение взятых обязательств, четко расставлять приоритеты по бюджетным расходам, сохранять инфляцию в заданных параметрах не выше 4 процентов", – объяснил он.

Россия должна продвигать собственные передовые цифровые платформы и решения для развития экономики, уверен Мишустин.

Помимо этого, он упомянул сельское хозяйство. Мишустин объяснил, что главная задача на данный момент – дальнейшее увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции.

Кандидат намерен выстроить четкое взаимодействие с регионами. Мишустин подчеркнул, что нужно выстроить работу так, чтобы люди своевременно получили новые выплаты.

"Считаю, что правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос. А открытая конструктивная критика помогает нам лучше работать", – заявил он.

Члены нового правительства РФ будут нести персональную ответственность за достижение целей, резюмировал Мишустин.

Досье

Михаил Мишустин родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт ("СТАНКИН"; ныне – Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") с присвоением квалификации "инженер-системотехник".

Защитил диссертации на соискание степени кандидата экономических наук по темам "Механизм государственного налогового администрирования в России" и "Стратегия формирования имущественного налогообложения в России". Доктор экономических наук.

Работал в Международном компьютерном клубе. В 90-х занимал посты помощника руководителя Государственной налоговой службы РФ Бориса Федорова по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей, замруководителя Государственной налоговой службы РФ. С 1999 по 2004 год был на должности заместителя министра РФ по налогам и сборам.

Руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами. В 2008–2010 годы – президент компании UFG Capital Partners и управляющий партнер группы компаний UFG Asset Management (управление активами, инвестиционный бизнес). С апреля 2010-го – руководитель Федеральной налоговой службы РФ (ФНС России).