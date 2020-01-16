Мишустин рассказал, чем в первую очередь займется на посту премьера

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Михаил Мишустин заявил, что в случае назначения премьер-министром прежде всего займется снятием барьеров для бизнеса.

Он хочет сократить издержки для бизнеса, передает ТАСС.

Мишустин назвал стабильной ситуацию в российской экономике. "У нас достаточно стабильная ситуация, потому что ФНБ сформировался приличный, золотовалютные резервы – это все достаточно хорошо стабилизирует ситуацию. У нас инфляция, я думаю, не выйдет за 4%, это очевидно", – отметил кандидат.

По его словам, необходимо серьезно заняться институциональными реформами, реформами управления.

"Я буду разбираться с программами, национальным проектом "Цифровая экономика". Без сомнения, государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей", – рассказал Мишустин.

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова уточнила, что на встрече с Мишустиным больше всего критиковали Минтруд, Минздрав, Минпросвещения и Минкультуры.

Глава комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов добавил, что на встрече с КПРФ Мишустин назвал переход на прогрессивный налог неэффективным и неактуальным на данный момент. Он связал это с тем, что сейчас в России порядка 20 миллионов людей с доходами ниже прожиточного минимума.

15 января в послании Федеральному собранию Путин заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, и предложил россиянам проголосовать по ряду изменений. В частности, речь идет об утверждении премьера и министров парламентом страны.

Президент отметил, что он не против усиления Конституционного суда. Кроме того, он рекомендовал расширить роль Госсовета и губернаторов.

Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Российский лидер внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьера. "Единая Россия" поддержала его.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что большинство депутатов партии тоже одобрили кандидатуру Мишустина. Геннадий Зюганов, в свою очередь, заявил, что КПРФ воздержится при голосовании Госдумы по кандидатуре Мишустина.