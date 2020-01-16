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Политика

17:40

Германия уверена, что политика РФ не изменится с новым кабмином

политика

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что отставка российского правительства стала главной новостью в Германии, сообщает ИА "НСН".

"В основном позиция такая: президент укрепил свою власть, после 2024 года он перейдет в Госсовет и будет по-прежнему влиять на политику России", – объяснил он.

По словам Рара, немецкие СМИ также пишут, что внешняя политика не поменяется, изменения Конституции коснутся только внутренней. Кроме того, в Германии с интересом наблюдают за саммитом по Ливии в Берлине, отметил он. Эксперт заявил, что там надеются на укрепление стратегического сотрудничества по Ближнему Востоку.

"Никто не ожидал, что помощь в решении ливийского конфликта так укрепит отношения России и Германии", – заявил Рар.

На Украине тоже оценили происходящее. Экс-глава украинского МИД Павел Климкин сказал о большой тревоге из-за предложений, сделанных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.

"Сейчас начнутся спекуляции вокруг персоналий, но Путин все равно останется центром принятия решений российской системы", – считает Климкин.

15 января правительство после послания российского лидера Федеральному собранию в полном составе ушло в отставку. Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. Сегодня подписан указ о назначении.

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