Каким станет новое правительство при премьер-министре Мишустине

Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром. Ранее кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) утвердили в Госдуме. Партии "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР выразили поддержку, тогда как КПРФ решила воздержаться. Рассказываем, кто такой Михаил Мишустин и какие изменения могут произойти в правительстве с его приходом.

Кто такой Мишустин?

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Глава ФНС России Михаил Мишустин – уроженец Москвы, родился 3 марта 1966 года. Он получил образование по специальности "системы автоматизированного проектирования" в Московском станкоинструментальном институте ("СТАНКИН"). Здесь же окончил аспирантуру в 1992 году. Вскоре Мишустин был принят на работу в "Международный компьютерный клуб" (МКК). Организация занималась тем, что привлекала в СССР новые информационные технологии с Запада.

Фактически 1998 год стал ключевым в карьере Мишустина. Именно тогда он был назначен на пост замруководителя Государственной налоговой службы России. А с 1999 года являлся замминистра РФ по налогам и сборам, причем занимал эту должность вплоть до марта 2004 года. Кстати, в 2003 году он защитил диссертацию в Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова на тему "Механизм государственного налогового администрирования в России".

В послужном списке Мишустина также значится должность главы Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. Он же руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами с 2007 по 2008 год. Последний год стал для Мишустина временем перемен: именно тогда он покинул госслужбу. Взамен экс-чиновник возглавил группу компаний UFG ("ОФГ Инвест"), чья деятельность была сосредоточена в сфере управления активами и прямыми инвестициями.

Однако вскоре Мишустин ушел из бизнеса, предпочтя ему госслужбу: был назначен руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) в 2010 году. Тогда же в Академии народного хозяйства при правительстве РФ защитил докторскую диссертацию. В этот раз его темой стала "Стратегия формирования имущественного налогообложения в России". На сайте ФНС также отмечается, что Мишустин является автором ряда монографий.





сайт ФНС России Мишустин – автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.

За годы своего руководства в ФНС, а это почти 10 лет, Мишустин начал переход России на онлайн-кассы, провел эксперимент по налогу для самозанятых, а также увеличил общую собираемость налогов. Кроме того, он является действительным госсоветником Российской Федерации I класса, был награжден орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Каким будет новое правительство России?

Директор Международного института политических экспертиз Евгений Минченко рассказал Москве 24, что новое правительство, которое возглавит Михаил Мишустин, должно "демонстрировать финансовую эффективность".

"Претензии, которые были к предыдущему правительству, – это медленные темпы реализации национальных проектов и недоосвоенные средства, выделенные в федеральном бюджете на реализацию этих нацпроектов. Поэтому я думаю, что все-таки не стоит ожидать большого количества людей с громкими именами", – пояснил политолог.





Евгений Минченко политолог Правительство действительно будет технократическим, ориентированным в первую очередь на финансовую эффективность, призванным обеспечить значимый рывок в экономике и социальной сфере.

Кроме того, по его словам, новый премьер не будет выбирать людей из близкого круга. В свою очередь, член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин пояснил Москве 24, что "каналов получения предложений" по претендентам в правительство достаточно много.



Фото: РИА Новости/Максим Блинов

"Это, конечно, право самого премьер-министра собирать себе команду. Второй канал – это президент. Третий – это правящие партии и Дума. Плюс, конечно же, группы влияния, которые окружают президента – так называемый политический класс. Соответственно, говорить о том, что это только прерогатива и право Мишустина, наверное, не стоит", – отметил эксперт.





Андрей Колядин политолог Исходя из возможности Мишустина ладить со всеми, равноудаленно держаться от всех центров влияния и очень четкого технократического подхода, он сумеет найти общий язык со всеми.

По его словам, новый премьер-министр вряд ли будет собирать людей из Федеральной налоговой службы (ФНС).

"Возможно, в правительство войдут какие-то люди, которым Мишустин доверяет, но тем не менее правительство всегда коалиционное. Необязательно коалиционность состоит в классическом понимании, то есть в представительстве различных партий. Она состоит в представительстве различных групп влияния и интересов на территории РФ", – подчеркнул Колядин.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Эксперт также считает, что векторы работы нового правительства будут совпадать с майскими указами и национальными проектами.





Андрей Колядин политолог То, что реализовывал Мишустин до появления национальных проектов, вошло в основу национальных проектов. То есть он предвосхитил те события в своем направлении деятельности, которые сейчас являются векторными для развития нашей страны.

"Я думаю, что Мишустин будет идти по привычному для себя руслу цифровизации и национальных проектов, которые в его деятельности появились до того, как они были озвучены главой государства и стали обязательными для выполнения правительства РФ. И в новом правительстве они тоже будут обязательными для выполнения", – заключил собеседник Москвы 24.