Мишустин назначен на пост премьер-министра России

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Владимир Путин подписал указ о назначении премьером Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба Кремля.
Госдума дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы председателем правительства.
Решение одобрили 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат. Володин отметил, что Мишустин получил серьезную поддержку со стороны Госдумы и может на нее рассчитывать. Мишустин сказал, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни, а курс нового правительства – в апреле.
15 января правительство после послания российского лидера Федеральному собранию в полном составе ушло в отставку. Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.
Мишустин заявил, что президент задал высокий темп работы своим обращением. Однако у государства достаточно ресурсов для решения поставленных задач. Согласно данным Мишустина, на реализацию социальных обязательств послания президента в этом году понадобится 450 миллиардов рублей.
Он подчеркнул, что приветствует открытую критику, и заявил о персональной ответственности членов правительства.
Дмитрий Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину. Сергей Собянин также поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность председателя правительства.
"Знаю его как человека чрезвычайно энергичного, ответственного, болеющего за дело. Уверен, что у него все получится. Пожелаем ему успеха в этом крайне нелегком деле. Его успех – это во многом успех всей нашей страны", – написал мэр на своем персональном сайте.
Госдума дала согласие на назначение Михаила Мишустина премьер-министром
Михаил Мишустин родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт ("СТАНКИН"; ныне – Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") с присвоением квалификации "инженер-системотехник".
Занимал должности помощника руководителя Государственной налоговой службы РФ Бориса Федорова по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей, замруководителя Государственной налоговой службы РФ. С 1999 по 2004 год был на посту замминистра РФ по налогам и сборам.
Руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами. В 2008–2010 годы – президент компании UFG Capital Partners и управляющий партнер группы компаний UFG Asset Management. С апреля 2010-го – руководитель Федеральной налоговой службы РФ (ФНС России).
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