РБК: Бельгия отказалась признать указ Путина об обмене активами

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В Минфине Бельгии отказались признавать силу указа Владимира Путина по обмену заблокированными активами между россиянами и иностранцами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе. Российские указы не ведут к возникновению каких-либо европейских обязательств", – говорится в сообщении.

В свою очередь, адвокат Арам Григорян заявил, что ответ Бельгии не говорит о том, будет ли Минфин выдавать разрешения иностранным инвесторам на разблокировку бумаг.

"Основная проблема, с которой столкнутся иностранные инвесторы после выкупа, – это необходимость перемещения бумаг, заблокированных в европейских депозитариях", – объяснил он.

Как подчеркнул эксперт, Минфин Бельгии является ответственным по санкционным вопросам в пределах страны. По его мнению, регулятору необходимо придерживаться официальной позиции совета Евросоюза.

"Фактически Минфин Бельгии самостоятельно интерпретирует санкционные регламенты и принимает решения о допуске этих регламентов", – заключил адвокат.

В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал указ, по которому часть заблокированных в стране средств зарубежных инвесторов может быть обменяна на замороженные активы россиян. Исходя из документа, в первую очередь под обмен подпадут активы розничных российских инвесторов.

