МИД указал, что РФ понизит дипотношения с США в случае конфискации активов

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Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США, если Вашингтон конфискует российские активы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

"В зависимости от того, как пойдет дискуссия в кругу наших противников, дальше характер ответных мер будет определяться", – сказал Рябков.

Он напомнил, что сейчас американские власти, скорее всего, будут продолжать обсуждать данный вопрос в формате G7, так как основная часть заблокированных активов Москвы оказалась еще и в Европе.

Представитель МИД указал, что дипломаты изучают оптимальную форму реакции на действия зарубежных стран. Однако конкретных решений у РФ нет, так как таких решений нет и с другой стороны, заключил он.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила, что изъятие замороженных активов РФ Европой станет разрушительным для международной экономики.

20 апреля палата представителей конгресса США утвердила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России в пользу Украины.