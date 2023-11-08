Путин подписал указ об обмене заблокированными активами

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Владимир Путин подписал указ, по которому часть заблокированных в стране средств зарубежных инвесторов может быть обменяна на замороженные активы россиян. Документ опубликован на портале правовой информации.

Исходя из документа, в первую очередь под обмен подпадут активы розничных российских инвесторов.

Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что сейчас у более 3,5 миллиона россиян заблокированы активы на сумму 1,5 триллиона рублей. Российские власти предлагают начать обменивать их на средства, которые скапливаются у иностранцев на счетах типа "С".

В Центробанке заявили ТАСС, что замороженные активы розничных российских инвесторов – это, как правило, вложения в ценные бумаги. Заинтересованные иностранные инвесторы могут купить у россиян заблокированные зарубежные бумаги за счет денежных средств со счетов типа "С".

Отмечается, что участие в этом процессе будет на добровольной основе. На первом этапе хотят разблокировать счета на сумму около 100 миллиардов рублей, принадлежащих розничным инвесторам.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация российских активов за рубежом повлечет последствия для всей мировой финансовой системы.

С ее слов, Центробанк будет принимать все меры для защиты интересов РФ. Набиуллина добавила, что Банк России надеется, что механизм обмена замороженных активов инвесторов вскоре начнет работать.

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