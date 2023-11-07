Премьер Бельгии заявил о риске для экономики ЕС из-за изъятия российских активов

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Использование замороженных российских активов для восстановления Украины может повлечь вред для экономики Европы. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

"Мы вместе со странами "Большой семерки" и Европейской комиссией пытаемся выработать такое структурное решение по замороженным активам, которое не дестабилизирует международную финансовую систему", – цитирует его Politico.

По словам де Кро, для того чтобы изъять активы РФ, нужна правовая основа. Использовать эти средства без тяжелых последствий для экономики ЕС невозможно, подчеркнул он.

До этого лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе одобрили использование замороженных российских активов для помощи Киеву. При этом точный бюджет еще обсуждается. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что ЕС будет действовать в вопросе решительно.

