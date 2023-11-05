На Западе считают конфискацию российских активов невыгодной – СМИ

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Если западные страны решатся на конфискацию российских активов, то могут столкнуться с ситуацией, когда другие государства захотят обезопасить себя от подобной ситуации. Таким образом, конфискация активов РФ может стать невыгодной для Запада, пишет Financial Times.

"Наиболее важным стало опасение, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести собственные резервы с Запада на случай, если в один прекрасный день к ним будут применены такие же санкции", – указано в публикации.

По мнению автора, это может дестабилизировать мировую финансовую систему. При этом он отмечает, что на данный момент, если государства захотят вывести свои активы из стран Запада, то размещать их будет негде, кроме Китая, что может остановить их от подобных действий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что санкции Евросоюза в отношении российских бизнесменов, изъятие частной собственности предпринимателей, посягательство на финансовые и иные активы российского бизнеса противоречат международному праву.

Он также уточнил, что собственники замороженных российских активов в США могут начать подавать судебные иски после обложения прибыли налогом.

Песков заявил, что РФ будет защищать свои активы за рубежом