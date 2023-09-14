Песков напомнил, что изъятие активов РФ противоречит международному праву

Фото: kremlin.ru

Санкции Евросоюза в отношении российских бизнесменов, изъятие частной собственности предпринимателей и другие действия противоречат международному праву. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Санкции против всех предпринимателей РФ, изъятие частной собственности, принадлежащей российскому бизнесу, посягательство на финансовые и иные активы нашего бизнеса являются действиями, которые противоречат в полном смысле этого слова всем законам и международному законодательству", – заявил он.

Ранее глава департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев сообщил, что ведомство не видит предпосылок к массовой конфискации замороженных российских активов. Однако он подчеркнул, что ничего не гарантирует, а лишь предполагает.

В начале сентября стало известно, что Евросоюз приступил к обсуждению 12-го пакета антироссийских санкций. В частности, сообщество планирует предусмотреть правовые основы для конфискации более 200 миллиардов евро замороженных активов РФ.

Путин подписал указ о мерах реагирования на изъятие российских активов за рубежом