31 августа, 21:50Экономика
Международные резервы РФ за неделю выросли на 1 млрд долларов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Международные российские резервы на 25 августа 2023 года составили 580,5 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1 миллиард долларов, или на 0,2%. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Отмечается, что причиной роста преимущественно стало повышение цен на золото. По данным на 18 августа, объем резервов составлял 579,5 миллиарда долларов.
Международные резервы, которые имеются в распоряжении Банка России и правительства РФ, представляют собой высоколиквидные иностранные активы. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Ранее в Белом доме заявили, что активы России в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании будут удержаны до тех пор, пока РФ не "возместит ущерб" Киеву. Представители пяти стран также в очередной раз подтвердили готовность поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и содействовать ее восстановлению.
До этого стало известно, что кабмин и Центробанк РФ разработали проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские. На первом этапе планируется разблокировать счета на порядка 100 миллиардов рублей, принадлежащих розничным инвесторам.
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