Правительство РФ и ЦБ подготовили проект указа о обмене замороженных активов

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Кабмин и Центробанк РФ разработали проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские. Об этом рассказал глава Минфина России Антон Силуанов.

Министр обратил внимание, что активы в размере 1,5 триллиона рублей более 3,5 миллиона россиян были заморожены за рубежом.

"На первом этапе мы планируем разблокировать счета на порядка 100 миллиардов рублей, принадлежащих розничным инвесторам. Здесь правительство и ЦБ подготовили соответствующий проект указа", – передает РИА Новости его слова.

В начале августа Владимир Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юридических лиц, контролируемых иностранными гражданами и организациями.

Подобные меры могут применяться при условии недружественных действий иностранных государств, их должностных лиц и органов, если действия угрожают интересам и безопасности России, нарушают права и свободы россиян. Уточнялось, что решение об их применении принимает президент на основе предложений Совбеза.



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