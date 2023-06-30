Путин поручил упростить въезд в РФ иностранных инвесторов и квалифицированных специалистов

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Владимир Путин поручил упростить въезд в Российскую Федерацию иностранных инвесторов и квалифицированных специалистов, следует из утвержденного перечня поручений главы государства по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", состоявшейся 26 мая.

Согласно поручению, необходимо провести анализ миграционного российского законодательства.

"По результатам проведения анализа обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих упрощение процедур выдачи виз и получения разрешений на работу", – сообщается на официальном сайте Кремля.

В документе указано, что анализ должен быть проведен до 1 августа 2023 года.

В конце мая 2023 года начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчего рассказал, что ушедшие из России иностранные инвесторы за год вывели около 36 миллиардов долларов, продав свой бизнес.

В центробанке указали, что в национальных масштабах влияние продажи зарубежными инвесторами российских активов на отечественный рынок ограничено. Это связано с тем, что значительная часть подобных сделок предполагает сохранение необходимых лицензий на производство и патентов. Кроме того, многие из ушедших компаний сохраняют возможность вернуться в Россию.