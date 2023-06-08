Владелец The North Face и Vans переведет подразделение в РФ на оптовые поставки

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Компания VF Corporation, которая владеет брендами одежды и обуви Vans и The North Face, переведет подразделение в РФ на оптовые поставки, закрыв магазины. Об этом стало известно из отчетности ООО "ВФ Си-Ай-Эс".

Отмечается, что после начала специальной военной операции на Украине VF Corporation приостановила работу своих розничных магазинов, оптовые поставки и продажи онлайн. Согласно документам, последние магазины Vans были закрыты в России весной 2023 года.

23 июня прошлого года о своем намерении полностью покинуть российский рынок заявила компания Nike. Уточнялось, что магазины сети больше не будут принимать посетителей в России.

4 ноября 2022 года магазин спортивной одежды Nike открылся в Outlet Village "Белая Дача" в Москве под названием NSP. Как отметили покупатели, ассортимент товаров остался аналогичным.

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