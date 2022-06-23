Компания Nike ушла с российского рынка

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Американский бренд Nike подтвердил решение полностью покинуть рынок РФ, сообщается на сайте компании.

"Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе", – говорится в заявлении бренда.

Отмечается, что магазины, которые ранее были временно закрыты, работу больше не возобновят.

Ранее агентство Reuters сообщило, что компания планирует полностью уйти с российского рынка.

Об аналогичном решении президент IRG Тихон Смыков заявлял еще в мае. Уход компании он объяснил тем, что в обозримом будущем Nike не сможет организовать поставки товаров в Россию и по мере исчерпания запасов будет вынуждена закрыть магазины.

В свою очередь, PR-директор IRG Людмила Семушина отмечала, что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците. Директор ретейл-департамента Core.XP Марина Малахатько заявила, что, по ее мнению, непродление соглашения с IRG в целом может означать уход Nike с российского рынка.

В марте Nike заявила, что не может гарантировать доставку товаров покупателям из России.

