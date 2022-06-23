Компания Nike намерена полностью уйти из РФ – СМИ

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Американский бренд Nike заявил о планах полного ухода с российского рынка, сообщает агентство Reuters со ссылкой на электронное письмо компании.

"Американский производитель спортивной одежды Nike полностью уходит из России через три месяца после приостановки своей деятельности в регионе", – следует из заявления компании.

25 мая стало известно, что производитель обуви и одежды Nike объявил об уходе с российского рынка. Такое решение президент IRG Тихон Смыков объяснил тем, что в обозримом будущем Nike не сможет организовать поставки товаров в Россию и по мере исчерпания запасов будет вынуждена закрыть магазины.

В свою очередь, PR-директор IRG Людмила Семушина отмечала, что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците. Директор ретейл-департамента Core.XP Марина Малахатько заявила, что, по ее мнению, непродление соглашения с IRG в целом может означать уход Nike с российского рынка.

В марте Nike заявила, что не может гарантировать доставку товаров покупателям из России.

