Компания Nike расторгла контракт с футбольным клубом "Спартак"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Американский производитель спортивных товаров Nike принял решение прекратить сотрудничество с московским футбольным клубом "Спартак". Об этом сообщается на сайте команды.

Такое решение связано с неучастием клуба в еврокубках будущего сезона. В "Спартаке" подчеркнули, что руководство коммерческого направления ищет нового поставщика формы.

Компания Nike выступала техническим спонсором красно-белых с 2005 года.

УЕФА отстранила российские футбольные клубы от участия в еврокубках на сезон-2022/2023 в начале мая. России в таблице коэффициентов присвоят наименьшую сумму баллов, которую клубы набрали за последние пять лет.