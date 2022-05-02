УЕФА отстранил сборную РФ от участия в Лиге наций сезона 2022/2023

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Российская сборная не примет участие в Лиге наций сезона 2022–2023. Команда должна была играть в группе 2 Лиги B, однако займет последнее место среди команд Исландии, Израиля и Албании. В общей таблице сборную опустят на 16 место, тем самым понизив в дивизионе, сообщает пресс-служба UEFA.
Кроме того, российские футбольные клубы отстранили от участия в еврокубках на сезон 2022–2023. При этом в таблице коэффициентов России присвоят наименьшую сумму баллов, которую клубы набрали за последние пять лет. Так, команда получит 4,333 балла.
Российская женская сборная также не будет участвовать в финальном турнире чемпионата Европы, который запланировал на июль. Команду заменит Португалия. Результаты женской сборной аннулируют в отборочном турнире чемпионата мира 2023 года.
Молодежную сборную РФ отстранили от участия в отборочном турнире чемпионата Европы среди игроков до 21 года.
УЕФА также признал неприемлемой заявку Российского футбольного союза на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.
"Исполнительный комитет УЕФА объявил заявку неприемлемой в соответствии со статьей 16.02 Регламента подачи заявок на финалы и финальные этапы турниров УЕФА, в которой говорится, что "каждый участник должен гарантировать, что он не действует способом, который может дискредитировать УЕФА, любого члена организации (или любого сотрудника, должностное лицо или представителя любого из вышеперечисленных) или европейский футбол", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб "Зенит" одержал победу над столичным "Локомотивом" в матче 27-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги и досрочно стал чемпионом России по футболу. Матч состоялся в субботу, 30 апреля, на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Зенита".
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