ЦСКА во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичный хоккейный клуб ЦСКА выиграл у магнитогорского "Металлурга" в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги и во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Игра состоялась в субботу, 30 апреля, в Магнитогорске. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу ЦСКА.

В составе столичного ХК шайбы забросили Павел Карнаухов, Александр Попов, Константин Окулов и Владислав Каменев. У "Металлурга" отличился Филипп Майе.

Первый Кубок Гагарина ЦСКА взял в 2019 году, тогда игроки московского клуба обыграли омский "Авангард" со счетом 4:0.

Ранее магнитогорский "Металлург" одержал победу над московским ЦСКА в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 1:0. Шайбой на 23-й минуте матча отличился Артем Земченок.