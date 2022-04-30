ЦСКА во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Столичный хоккейный клуб ЦСКА выиграл у магнитогорского "Металлурга" в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги и во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Игра состоялась в субботу, 30 апреля, в Магнитогорске. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу ЦСКА.
В составе столичного ХК шайбы забросили Павел Карнаухов, Александр Попов, Константин Окулов и Владислав Каменев. У "Металлурга" отличился Филипп Майе.
Первый Кубок Гагарина ЦСКА взял в 2019 году, тогда игроки московского клуба обыграли омский "Авангард" со счетом 4:0.
Ранее магнитогорский "Металлург" одержал победу над московским ЦСКА в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 1:0. Шайбой на 23-й минуте матча отличился Артем Земченок.
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