Международная федерация хоккея лишила РФ права проведения ЧМ-2023

Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Индексы Мосбиржи и РТС растут более чем на 5,5%.

Власти Приднестровья отказались от массовых мероприятий 9 мая из-за угрозы терактов.

