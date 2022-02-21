В Кремле оценили выступление сборной ОКР на Олимпийских играх в Пекине

Фото: ТАСС/EPA/ROMAN PILIPEY
Спортсмены сборной Олимпийского комитета России (ОКР) выложились по полной на Олимпийских играх в Пекине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что итог команды, занявшей девятое место, является неформальным зачетом. По словам Пескова, это в любом случае способствует развитию спорта и идей олимпизма.
"Конечно, мы все хотим, чтобы все медали на Олимпиаде были наши, но это невозможно. Кто-то был сильнее наших спортсменов, и мы радуемся и за наши победы, и за победы соперников", – приводит слова Пескова ТАСС.
Команда ОКР по итогам Олимпийских игр в Пекине выиграла 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград, заняв девятую строчку медального зачета. В совокупности в активе российских спортсменов 32 медали – побит рекорд по их количеству на зимних Играх.
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