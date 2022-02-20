Огонь XXIV зимних Олимпийских игр погасили в Пекине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В Пекине завершилась церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. На Национальном стадионе в столице КНР погасили огонь Олимпиады 2022 года.
До этого президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил Игры закрытыми. Во время своего выступления он призвал лидеров всех стран вдохновляться примером солидарности олимпийских атлетов. По его словам, последние уважали и поддерживали друг друга, несмотря на политические конфликты между странами, которые они представляют.
В ходе церемонии закрытия состоялся парад спортсменов. Знаменосцем команды ОКР стал лыжник Александр Большунов. Россиянин выиграл пять наград, из которых три золотые (в скиатлоне, марафоне и мужской эстафете), одна серебряная (в классической разделке на 15 километров) и одна бронзовая (в дуэте с Александром Терентьевым в командном спринте).
В минувшей Олимпиаде приняли участие команды из 91-й страны. Всего было разыграно 109 комплектов наград. Лидером медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. За ней идет команда Германии, а затем – Китая.
Команда ОКР по итогам турнира выиграла 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград, заняв девятую строчку медального зачета. В совокупности в активе российских спортсменов 32 медали – побит рекорд по их количеству на зимних Играх.
По итогам церемонии олимпийский флаг был передан хозяевам следующих зимних Олимпийских игр, итальянским Милану и Кортина-дАмпеццо. Состязания состоятся в 2026 году.
Знамя команды ОКР на закрытии Игр в Пекине понесет лыжник Большунов
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