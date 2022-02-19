Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебро ОИ в Пекине

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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряные медали олимпийского парного турнира в Пекине.

Российская пара набрала за короткую и произвольную программы 239,25 балла.

Олимпийскими чемпионами стала пара Вэньцзинь Суй – Цун Хань, которая представляет Китай. Их оценка – 239,88 балла. Разница между первой и второй позициями составила 0,63 балла.

Бронзовые медали турнира выиграла российская пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов с показателем в 237,71 балла. Еще один дуэт команды ОКР, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, заняла четвертую итоговую позицию (220,50).

В субботу, 19 февраля, команда ОКР также выиграла две медали в лыжном марафоне, который из-за погодных условий был сокращен с 50 до 30 километров. Чемпионом на дистанции стал Александр Большунов, серебро Олимпиады выиграл Иван Якимушкин.