Конькобежец Алдошкин вышел в финал масс-старта на Олимпиаде

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Российский конькобежец Даниил Алдошкин вышел в финал масс-старта на Олимпийских играх в Пекине.

В первом полуфинале спортсмен занял пятое место из восьми проходящих квалификацию. Финальный забег состоится 19 февраля в 11:30 по московскому времени.

В масс-старте также принял участие конькобежец команды ОКР Руслан Захаров. Он не сумел побороться за выход в финал из-за падения.

Ранее сообщалось, что в Пекине перенесли старт лыжного марафона у мужчин. Вместо 9:00 спортсмены вышли на дистанцию в 10:00. При этом дистанцию из-за непогоды сократили с 50 до 30 километров.