Мужской лыжный марафон на ОИ в Пекине перенесли из-за непогоды

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Мужской лыжный марафон на Олимпийских играх в Пекине перенесли на час из-за непогоды. Об этом сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Изначально спортсмены должны были выйти на гонку свободным стилем в 9:00 по московскому времени. Новое время начала состязаний – 10:00.

Дистанция лыжного марафона также была сокращена. Вместо 50 километров спортсмены должны преодолеть 30.

От команды ОКР в соревновании заявлены Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артем Мальцев.

Накануне российские хоккеисты вышли в финал олимпийского турнира в Пекине. Команда ОКР в серии буллитов обыграла сборную Швеции.