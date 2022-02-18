Фигуристка Валиева и другие спортсмены вернулись в Москву после выступления на ОИ в Пекине
Фигуристка Камила Валиева и другие спортсмены сборной Олимпийского комитета России вернулись в Москву после выступления на ОИ.
Россияне прилетели в Шереметьево прямым рейсом из Пекина. Самолет вылетел в российскую столицу с двухчасовой задержкой.
Среди прибывших атлетов – шорт-трекисты Семен Елистратов и Константин Ивлиев, взявшие бронзу и серебро на дистанциях 1 500 и 500 метров. Вернулся в Москву и бронзовый призер Олимпийского турнира в лыжной акробатике фристайлист Илья Буров.
Кроме того, на родину вернулись команды ОКР по керлингу. Мужская сборная заняла восьмое место, женская – десятое. В Шереметьево также прибыли российские шорт-трекисты Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Вера Рассказова, Елена Серегина, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Павел Ситников.
По состоянию на 18 февраля делегация спортсменов Олимпийского комитета России занимает девятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Всего на счету атлетов ОКР 27 медалей.
21 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть возвращение и чествование российских спортсменов, боровшихся за победу на Олимпиаде в Пекине.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: