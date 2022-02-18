Фигуристка Валиева и другие спортсмены вернулись в Москву после выступления на ОИ в Пекине

Фигуристка Камила Валиева и другие спортсмены сборной Олимпийского комитета России вернулись в Москву после выступления на ОИ.

Россияне прилетели в Шереметьево прямым рейсом из Пекина. Самолет вылетел в российскую столицу с двухчасовой задержкой.

Среди прибывших атлетов – шорт-трекисты Семен Елистратов и Константин Ивлиев, взявшие бронзу и серебро на дистанциях 1 500 и 500 метров. Вернулся в Москву и бронзовый призер Олимпийского турнира в лыжной акробатике фристайлист Илья Буров.

Кроме того, на родину вернулись команды ОКР по керлингу. Мужская сборная заняла восьмое место, женская – десятое. В Шереметьево также прибыли российские шорт-трекисты Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Вера Рассказова, Елена Серегина, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Павел Ситников.

По состоянию на 18 февраля делегация спортсменов Олимпийского комитета России занимает девятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Всего на счету атлетов ОКР 27 медалей.

21 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть возвращение и чествование российских спортсменов, боровшихся за победу на Олимпиаде в Пекине.

