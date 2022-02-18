Фигуристы Тарасова и Морозов идут вторыми после короткой программы пар на ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Фигуристы сборной Олимпийского комитета России Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают второе место после короткой программы в соревнованиях пар на Олимпиаде в Пекине.

Уточняется, что за свой прокат атлеты получили 84,25 балла.

Лидирующую позицию на данный момент занимают фигуристы из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун (84,41), установившие новый мировой рекорд. На третьем месте – спортсмены ОКР Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76). Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,59) находятся на четвертой позиции.

Произвольные программы пары представят в субботу, 19 февраля. Выступления состоятся в 14:00 по московскому времени.

Накануне фигуристки ОКР Анна Щербакова и Александра Трусова принесли в копилку сборной Олимпийского комитета России золото и серебро в личном турнире. Камила Валиева заняла четвертое место, получив 224,09 балла.

