Фигуристы Тарасова и Морозов идут вторыми после короткой программы пар на ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Фигуристы сборной Олимпийского комитета России Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают второе место после короткой программы в соревнованиях пар на Олимпиаде в Пекине.
Уточняется, что за свой прокат атлеты получили 84,25 балла.
Лидирующую позицию на данный момент занимают фигуристы из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун (84,41), установившие новый мировой рекорд. На третьем месте – спортсмены ОКР Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76). Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,59) находятся на четвертой позиции.
Произвольные программы пары представят в субботу, 19 февраля. Выступления состоятся в 14:00 по московскому времени.
Накануне фигуристки ОКР Анна Щербакова и Александра Трусова принесли в копилку сборной Олимпийского комитета России золото и серебро в личном турнире. Камила Валиева заняла четвертое место, получив 224,09 балла.
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