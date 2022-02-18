Российские призеры ОИ в Пекине будут представлены к госнаграде

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Всех российских призеров Олимпиады в Пекине, а также их тренеров представят к государственной награде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минспорта РФ.

По состоянию на 18 января делегация спортсменов Олимпийского комитета России занимает девятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Всего на счету атлетов ОКР 27 медалей.

Накануне фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова принесли в копилку сборной Олимпийского комитета РФ золото и серебро в личном турнире. Камила Валиева заняла четвертое место, получив 224,09 балла.

Фристайлист Сергей Ридзик в пятницу завоевал бронзу в ски-кроссе на ОИ в Пекине. Победу одержал представитель команды Швейцарии Райан Регез. Вторым стал его соотечественник Алекс Фива.

