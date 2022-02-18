Фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на ОИ в Пекине

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Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по ски-кроссу на Олимпиаде в Пекине.

Спортсмен принес сборной Олимпийского комитета России 27-ю олимпийскую награду.

Победу одержал представитель команды Швейцарии Райан Регез. Вторым стал его соотечественник Алекс Фива.

Ранее биатлонисты ОКР Карим Халили, Максим Цветков, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу в эстафетной гонке. Они отстали от победителей на 45,3 секунды, использовав 6 дополнительных патронов и пробежав 2 штрафных круга.