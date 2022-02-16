Собянин поздравил биатлонисток сборной ОКР с серебряными медалями на ОИ в Пекине

19:56
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сергей Собянин поздравил биатлонисток сборной Олимпийского комитета России с серебряными медалями на Олимпийских играх в Пекине. Поздравление мэр опубликовал в Instagram-аккаунте.
"Медальный был день у нашей команды на Олимпиаде. Порадовали биатлонистки – уверенное серебро в эстафете. Молодцы, девчонки!" – написал градоначальник.
Собянин отметил и третье место атлетов в мужском и женском командном спринте, а также бронзовую награду в лыжной акробатике.
"Все ребята сегодня выложились по полной, показали свои амбиции. Поздравляю с наградами!" – заявил столичный мэр.
В эстафете 4 по 6 километров в составе команды ОКР по биатлону выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
Ранее биатлонисты ОКР Карим Халили, Максим Цветков, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу в эстафетной гонке. Они отстали от победителей на 45,3 секунды, использовав 6 дополнительных патронов и пробежав 2 штрафных круга.
Лыжники ОКР выиграли бронзу ОИ в командном спринте
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