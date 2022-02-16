Российские лыжницы завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Пекине

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Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзу в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине.

Первое место в гонке заняли представительницы сборной Германии Катарина Хенниг и Виктория Карл, преодолевшие дистанцию за 22 минуты 9,85 секунды. Серебро завоевали лыжницы из Швеции Майя Дальквист и Йонна Сундлинг (+0,17 секунды).

Россиянки отстали от победительниц на 0,71 секунды. Завоеванная Ступак и Непряевой награда стала 22-й в активе сборной Олимпийского комитета России.

Ранее биатлонистки сборной ОКР завоевали серебряные медали в эстафетной гонке на Играх в Пекине. В эстафете 4 по 6 километров в составе российской команды выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Лучший результат в гонке показали спортсменки из Швеции.

