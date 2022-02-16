Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Биатлонистки сборной Олимпийского комитета России завоевали серебряные медали в эстафетной гонке на Играх в Пекине.

В эстафете 4 по 6 километров в составе российской команды выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Биатлонистки принесли сборной ОКР 21-ю награду на этой Олимпиаде.

Лучший результат в гонке показали спортсменки из Швеции, бронза досталась команде Германии.

Ранее российские биатлонисты Карим Халили, Максим Цветков, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу в эстафетной гонке на Играх в Пекине. Они отстали от победителей на 45,3 секунды, использовав 6 дополнительных патронов и пробежав 2 штрафных круга.

