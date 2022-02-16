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Как прошла короткая программа фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине

С хорошим заделом: как российские фигуристки откатали короткую программу на Олимпиаде
спорт

15 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялись выступления фигуристок-одиночниц в короткой программе. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, получилось ли у Камилы Валиевой справиться с давлением после допинг-скандала и как на Играх дебютировали Анна Щербакова и Александра Трусова.

Камила Валиева. Фото: AP Photo/Bernat Armangue

Всю прошедшую неделю внимание на Олимпийских играх было приковано в большей степени лишь к одному человеку – Камиле Валиевой. К сожалению, поводом для этого стало не феноменальное выступление на командном турнире, а допинговый скандал, который разразился сразу после него.

К счастью, спортивный арбитражный суд (CAS) на выездном заседании допустил россиянку до выступления на личном турнире. Поэтому во вторник она вместе со своими соотечественницами – Анной Щербаковой и Александрой Трусовой – появилась на льду и, более того, даже сумела выиграть короткую программу.

Среди российских спортсменок Валиева выступала первой. 15-летняя фигуристка держалась великолепно – почти ничего в поведении Камилы не выдавало того кошмара, который ей пришлось пережить за последние несколько дней. Но внимательный глаз все же мог различить, какое жуткое напряжение присутствовало в ее пластике и мимике в момент проката.

В движениях Валиевой уже не было той несгибаемой уверенности, которую мы видели на прошедшем чемпионате Европы в Таллине. Как раз это отразилось на первом же прыжке – во время исполнения тройного акселя Камила допустила ошибку, сделав степ-аут при приземлении. Но после этого она сумела взять себя в руки и почти безупречно откатала всю оставшуюся программу.

Анна Щербакова. Фото: AP Photo/David J. Phillip

Конечно же, далось это нелегко. В конце выступления юная спортсменка не смогла сдержать эмоций. Пока зал стоя аплодировал ей за невероятную стойкость и блестящий прокат, она в слезах покидала лед, с трудом выдавив из себя подобие улыбки.

Расстроилась ли Камила из-за срыва тройного акселя или просто наружу вырвалось все, что успело накопиться за неделю, – не суть важно. Главное, что 15-летняя фигуристка справилась с давлением лучше многих взрослых спортсменов и вышла из ситуации победителем, причем во всех смыслах. Даже несмотря на строгость оценок, Валиева набрала 82,16 балла и заняла первую строчку по итогам короткой программы.

Второе место заняла Анна Щербакова, которая в этот соревновательный день замыкала российскую тройку. Чемпионка мира выступила изумительно, не допустив ни единой помарки. При этом Анна была максимально заряжена с точки зрения эмоций и отдала всю себя в этом прокате.

Судьи также оценили выступление 17-летней спортсменки по достоинству. Правда, из-за упрощения контента (чтобы не рисковать, перед выступлением было решено заменить каскад лутц-риттбергер на лутц-тулуп) Щербакова не смогла догнать Валиеву, набрав 80,2 балла. Однако в преддверии произвольной программы это мизерное отставание, которое ставит вопрос о первом месте по итогам турнира открытым.

Александра Трусова. Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

Что касается Александры Трусовой, то она, в отличие от Щербаковой, по-прежнему пробует исполнить рискованные с точки зрения качества исполнения элементы. Она в очередной раз попыталась прыгнуть тройной аксель – и в очередной раз его сорвала и упала. Остальную часть программы Трусова откатала отлично. Без каких-либо недочетов удалось исполнить и тройной флип, и каскад лутц-тулуп. Но первый неудачный прыжок серьезно сказался на оценках: Александра получила всего 74,6 балла и заняла четвертое место, пропустив вперед японку Каори Сакамото.

Впрочем, для Трусовой еще не все потеряно. Впереди произвольная программа и шанс исправить ситуацию, а для сборной ОКР – возможность занять весь медальный пьедестал. Пусть Международный олимпийский комитет в таком случае не проведет церемонию награждения (если Камила Валиева будет в призерах), все мы будем знать, кто настоящие победители.

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Фехретдинов Тимур

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