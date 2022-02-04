Сколько медалей могут завоевать российские олимпийцы на Играх в Пекине

В пятницу, 4 февраля, состоится церемония открытия Олимпиады-2022 в Пекине. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, каких результатов стоит ждать от российских атлетов и какими будут эти Игры.

Коронавирус правит балом

Пандемия COVID-19 за эти два года сорвала уже не одно крупное мировое первенство. Последним таким турниром стал молодежный чемпионат мира по хоккею, который остановили прямо в самый разгар группового этапа и перенесли на полгода из-за резкой вспышки количества зараженных коронавирусом.

Чтобы избежать подобных проблем, организаторы подошли к проведению Олимпиады в Пекине максимально строго: спортсмены и журналисты на протяжении всех Игр будут жить в "пузыре", каждый день (иногда и чаще) сдавать ПЦР, передвигаться только на специальных шаттлах согласно расписанию, носить маску и перчатки везде, кроме номера и ресторана (столовой) во время приема пищи.



Более того, чтобы исключить лишние контакты и возможные цепочки заражений, готовить и доставлять еду участникам Олимпиады во время Игр будут не люди, а роботы. При этом в случае заражений заболевших тут же изолируют от всех остальных с жестким контролем тех, кто с ними контактировал.



В общем и целом антиковидные правила в Пекине гораздо сложнее, чем были на прошедших летних Играх в Токио. Однако уже сейчас понятно, что избежать таким образом распространения коронавируса в Олимпийской деревне все равно не получится. Каждый день появляются новости о выявленных случаях положительных тестов среди спортсменов и журналистов – как среди прибывших, так и среди уже заселившихся участников.

В связи с этим возникает несколько вопросов, с которыми в ближайшие недели предстоит столкнуться организаторам. Первый – что делать с теми, кто уже переболел COVID-19 и не заразен, но все равно имеет положительный результат ПЦР? Международный олимпийский комитет пообещал найти варианты решения этой проблемы, но каким оно будет?

Второй – есть ли план Б на случай такого же масштабного распространения болезни, как это было на молодежном чемпионате мира по хоккею? Прервать Олимпиаду на одну-две недели, перенести на более поздний срок или отменить? И третий вопрос – насколько справедливыми будут результаты Игр, если коронавирус не позволит выступить сильнейшим атлетам ни в одной или двух дисциплинах, а, например, в половине из всех представленных?

России предрекают место в тройке

Согласно прогнозам американской аналитической компании Gracenote, победителем неофициального медального зачета на Олимпиаде в Пекине станет Норвегия, на втором месте расположится Германия, а на третьем – Россия. Причем нам предрекают целых 30 медалей – рекордное количество, учитывая, что до этого наши атлеты достигали отметки лишь в 29 наград. Такое случалось дважды – на Олимпиаде-1988 в Калгари и на Играх-2014 в Сочи.

Аналитики полагают, что Россия сможет превзойти это достижение, завоевав 10 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей. В отчете американской компании уточняется, что самыми успешными для нашей страны станут фигурное катание и лыжные гонки – в обоих видах спорта России предрекают по семь медалей.



Насколько можно верить этому прогнозу? Как и любому другому – с определенной долей скепсиса. В конце концов коронавирус и другие непредвиденные обстоятельства могут внести в эти расчеты серьезные коррективы. Но в целом прогноз выглядит абсолютно логично.



В фигурном катании (в личных соревнованиях) весь пьедестал должны брать наши одиночницы – Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Конечно, за место последней тревожнее всего, но если она сможет откатать свою программу без серьезных помарок, то проблем с попаданием в тройку быть не должно.

На все медали мы можем претендовать и в соревнованиях парников. Там будут победители прошедшего чемпионата Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, занявшие второе место Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также бронзовые призеры Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Вполне возможно, что кто-то из них не войдет в топ-3, но как минимум две наши спортивные пары должны оказаться на подиуме.

Золото среди танцевальных дуэтов должны брать Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а Александра Степанова и Иван Букин имеют все шансы оказаться в тройке. За попадание на пьедестал могут побороться и мужчины-одиночники. Больше всех шансов у чемпиона Европы Марка Кондратюка, но и Андрей Мозалев с Евгением Семененко могут преподнести сюрпризы.



Не стоит забывать и про командный турнир, где мы вряд ли финишируем ниже второго места. Итого при самых пессимистичных раскладах – шесть медалей, при сдержанно оптимистичных – девять, из которых три – высшей пробы.



Что касается лыжных гонок, то больше всего надежд американские аналитики (и вся наша страна) возлагает на Александра Большунова и Наталью Непряеву. Первому, по мнению Gracenote, по силам взять аж пять медалей, на вторую приходятся еще две награды.

Больше всего шансов у Большунова, считают эксперты, в беге на 15 километров классическим стилем и в скиатлоне 2x15 километров. С этим сложно не согласиться – год назад Александр в драматической гонке на 30 километров стал чемпионом мира. Относительно Непряевой конкретных прогнозов в отчете нет, но очевидно, что она будет претендовать на медали в скиатлоне 2x7,5 километра и эстафете 4x5 километров.

Что с хоккеем и биатлоном?

В отчете Gracenote есть еще один российский спортсмен, за которым, по их мнению, стоит следить на Олимпиаде. Это трехкратный чемпион мира в лыжной акробатике Максим Буров. На Играх в Пхенчхане в 2018 году он занял лишь 15-е место, но его старший брат Илья вырвал бронзу в мужском фристайле. Возможно, аналитики полагают, что Максим сможет повторить или даже превзойти результат своего брата – как в личном турнире, так и в миксте.

Но об остальных дисциплинах в прогнозе американской компании вообще ни слова. Так что дальше приходится додумывать самим. Понятно, что мы можем рассчитывать на медали в хоккее. Отсутствие десанта из НХЛ должно сыграть России скорее в плюс, нежели в минус. Маловероятно, что наша сборная сможет повторить успех Пхенчхана и завоевать золото (пока для этого нет никаких предпосылок), но попадание в тройку – это программа-минимум.



То же самое касается и биатлона. За медали (причем именно высшей пробы) в индивидуальных турнирах однозначно поборются Александр Логинов и Эдуард Латыпов. В эстафете им в этом помогут Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков.



Среди наших биатлонисток сложно выделить кого-то, кто смог бы побороться за подиум в личных соревнованиях. Но Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Валерия Васнецова и Ирина Казакевич имеют все шансы принести России медали в эстафете. Не исключено, что Россия поднимется на подиум и в конькобежном спорте: олимпийский чемпион 2014 года Семен Елистратов попробует завоевать медали в шорт-треке – преимущественно на спринтерских дистанциях.