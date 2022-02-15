Биатлонист Слепов прокомментировал бронзу сборной ОКР на ОИ в Пекине

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Трехкратный чемпион Европы по биатлону Алексей Слепов прокомментировал получение бронзовых медалей биатлонистами ОКР в эстафетной гонке на Играх в Пекине.

Он отметил, что Эдуард Латыпов был спокоен и собран, а также обладал запасом сил. Несмотря на ветер с порывами 3–5 метров в секунду, с которым спортсмен ранее справлялся, первый выстрел был неудачным. Слепов предположил, что это связано с ошибкой Латыпова или его волнением.

"Он стоял уверенно, у него не было каких-то резких движений. Он в любом случае молодец. Потом Эдуард сходил на два круга и смог прибежать к финишу только третьим. В любом случае хочу поздравить всю команду, первые три этапа отработали исключительно на отлично", – сказал Слепов в эфире телеканала Москва 24.

Он также подчеркнул, что все спортсмены сборной ОКР устали от тренировок и соревнований. По словам Слепова, за такую работу они все заслуживают олимпийских наград.

Ранее стало известно, что российские биатлонисты Карим Халили, Максим Цветков, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу в эстафетной гонке на Играх в Пекине. Они отстали от победителей на 45,3 секунды, использовав 6 дополнительных патронов и пробежав 2 штрафных круга.

