Результат Валиевой на ОИ будет считаться предварительным – МОК

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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что результаты фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине будут считаться предварительными.

По его словам, также предварительными будут считаться результаты сборной ОКР в командном турнире, в котором участвовала Валиева.

"Результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят под "звездочкой". Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира", – заявил Адамс на пресс-конференции, добавив, что проба Б Валиевой еще не вскрыта.

Фигуристки ОКР откатали короткую программу женского одиночного катания на зимней Олимпиаде в Пекине 15 февраля. По итогам выступлений лидирующую позицию заняла Камила Валиева.

Спортсменка допустила одну ошибку при приземлении во время исполнения тройного акселя. За свой прокат она получила 82,16 балла. Второе место заняла россиянка Анна Щербакова, у нее 80,20 балла, а третье – японка Каори Сакамото с 79,84 балла.

7 февраля фигуристы Олимпийского комитета России победили в командном турнире Олимпиады, набрав 74 очка. Церемонию награждения тогда задержали из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Как выяснилось позже, речь шла о 15-летней Валиевой.

