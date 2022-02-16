Россияне установили рекорд по количеству медалей на Олимпиадах в лыжных гонках

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Россияне установили рекорд по количеству завоеванных на Олимпийских играх медалей в лыжных гонках.

В среду, 16 февраля, Юлия Ступак и Наталья Непряева взяли бронзу в командном спринте на Играх в Пекине. Среди мужчин третьими в этой дисциплине стали Александр Большунов и Александр Терентьев.

Всего на Играх россияне завоевали девять медалей – по три золота, серебра и бронзы. Спортсмены превзошли результаты Игр, проходивших в 1998 году в японском Нагано, и Игр в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане по числу медалей. Оба раза тогда взяли по восемь наград.

На Олимпиаде в 1992 году во французском Альбервилле, где также было девять наград, участвовала объединенная команда. В нее вошли атлеты бывших республик СССР, поэтому результаты не учитывались.

Ранее награду в копилку сборной ОКР принесли биатлонистки. Они завоевали серебряные медали в эстафетной гонке на Играх в Пекине. В эстафете 4 по 6 километров в составе команды выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

