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спорт

13:07

Российские лыжники выиграли бронзу ОИ в командном спринте

спорт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев выиграли бронзу Олимпийских игр в Пекине в командном спринте.

Победителями гонки стали спортсмены из Норвегии с результатом 19 минут 22,99 секунды. Серебро выиграли финские лыжники (+2,5).

Российские спортсмены отстали от лидеров на 4,3 секунды.

Ранее бронзовые медали в командном спринте на Олимпиаде выиграли российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева. Они преодолели дистанцию с отставанием от лидера на 0,71 секунды. Золото и серебро разыграли Германия и Швеция соответственно.

В настоящий момент в активе команды ОКР на Олимпиаде в Пекине 4 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых наград.

Лыжницы ОКР завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Пекине

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