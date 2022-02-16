Российские лыжники выиграли бронзу ОИ в командном спринте

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев выиграли бронзу Олимпийских игр в Пекине в командном спринте.

Победителями гонки стали спортсмены из Норвегии с результатом 19 минут 22,99 секунды. Серебро выиграли финские лыжники (+2,5).

Российские спортсмены отстали от лидеров на 4,3 секунды.

Ранее бронзовые медали в командном спринте на Олимпиаде выиграли российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева. Они преодолели дистанцию с отставанием от лидера на 0,71 секунды. Золото и серебро разыграли Германия и Швеция соответственно.

В настоящий момент в активе команды ОКР на Олимпиаде в Пекине 4 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых наград.

