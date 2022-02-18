Хоккеисты Финляндии обыграли словаков и вышли в финал Олимпиады

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Мужская сборная Финляндии обыграла команду Словакии в полуфинальном матче Олимпийских игр в Пекине. Матч завершился со счетом 2:0.

Шайбы забросили Сакари Маннинен и Харри Песонен.

Финны стали первыми финалистами Олимпиады. Сборная Словакии будет бороться за третье месте. Их соперник определится в матче сборной ОКР и Швеции.

Игра Россия – Швеция состоится 18 февраля в 16:10 по московскому времени. До этого шведские спортсмены выиграли у канадских хоккеистов в матче 1/4 финала Олимпийского старта. Матч завершился со счетом 2:0.

