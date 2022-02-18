Глава МОК признал Олимпийские игры в Пекине успешными

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Проведение Олимпийских игр в Пекине уже можно считать успешным, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции.
"Спортсмены более чем счастливы, невероятно довольны аренами, деревней, сервисом и безопасностью в нашем "пузыре", организованном в условиях распространения коронавируса", – отметил Бах.
Глава МОК подчеркнул, что сами спортсмены, участвующие в Олимпиаде, уже неоднократно высказывали свое удовлетворение от проведения ОИ в Пекине.
Нынешние Игры проходят в Китае с соблюдением максимально строгих санитарно-эпидемиологических мер на фоне ситуации с коронавирусом. Спортсмены и журналисты живут в специальной изолированной от внешнего мира территории, каждый день они сдают ПЦР-тесты, а передвигаются только на специальных шаттлах, носят маски и перчатки везде, кроме номеров и столовой. Еду при этом участникам Игр доставляют роботы.
20 февраля в 15:00 по московскому времени пройдет церемония закрытия Игр.
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