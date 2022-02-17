Собянин поздравил фигуристок ОКР с золотой и серебряной медалями на Олимпиаде

17 февраля, 21:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин опубликовал поздравление российским фигуристкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой, завоевавшим золотую и серебряную медали в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине, на своей странице в Instagram.
"От всей души поздравляю наших фигуристок с золотом и серебром Олимпиады! Анна Щербакова – чисто, артистично, грандиозно! Александра Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков за программу!" – говорится в публикации.
Собянин не обошел вниманием и Камилу Валиеву, которая заняла четвертое место. По его словам, на соревнованиях девушка продемонстрировала характер. Градоначальник выразил надежду увидеть ее на предстоящих Олимпиадах.
Ранее Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. За свое выступление спортсменка получила 255,95 балла: 80,20 балла – за короткую программу и 175,75 балла – за произвольную. Второе место досталось Александре Трусовой. Она откатала с результатом 251,73 балла. На третьей строчке расположилась Каори Сакамото из Японии.
Щербаковой и Трусовой еще предстоит выступить в показательных выступлениях 20 февраля. Кроме них, на лед выйдут японка Каори Сакамото, американка Алиса Лью, бельгийка Луна Хендрикс, а также Ю Ен из Южной Кореи.
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