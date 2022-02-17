Путин поздравил фигуристку Щербакову с победой на ОИ в Пекине

Фото: AP Photo/Bernat Armangue
Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с золотой медалью в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Соответствующая телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.
По итогам выступления Щербакова набрала в сумме 255,95 балла: 80,20 балла – за короткую программу и 175,75 балла – за произвольную. Второе место досталось россиянке Александре Трусовой. Она откатала с результатом 251,73 балла.
"Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал. Достойная награда за ваш труд, упорство и целеустремленность – звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр", – отметил президент.
Он также передал добрые слова тренерам и наставникам спортсменки, ее подругам по команде. В заключение глава государства пожелал Щербаковой новых достижений и всего самого лучшего.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ТАСС итоги женского одиночного катания на Олимпиаде, заявил, что в спорте побеждает сильнейший.
"Ну, это спорт высших достижений. Выигрывает сильнейший", – сказал представитель Кремля.
Тренер по фигурному катанию, олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев между тем в беседе с RT заявил, что Трусова больше заслужила золотую медаль, чем Щербакова.
"Трусова впервые на Олимпиадах прыгнула пять четверных прыжков в программе. <...> Это колоссальное достижение в женском одиночном катании, которое не скоро будет побито или даже просто повторено", – сказал он.
Тренер признал, что в одном из прыжков спортсменка допустила ошибку, однако, по его мнению, она все равно заслуживает наивысшей награды, поскольку это были пять разных прыжков.
Выступая в произвольной программе, Трусова первой среди фигуристок выполнила пять четверных прыжков. Речь о четверном флипе, четверном сальхове, четверном тулупе со степаутом, четверном лутце с тройным тулупом и просто четверном лутце.
Фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине
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