Путин поздравил фигуристку Щербакову с победой на ОИ в Пекине

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Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с золотой медалью в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Соответствующая телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

По итогам выступления Щербакова набрала в сумме 255,95 балла: 80,20 балла – за короткую программу и 175,75 балла – за произвольную. Второе место досталось россиянке Александре Трусовой. Она откатала с результатом 251,73 балла.

"Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал. Достойная награда за ваш труд, упорство и целеустремленность – звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр", – отметил президент.

Он также передал добрые слова тренерам и наставникам спортсменки, ее подругам по команде. В заключение глава государства пожелал Щербаковой новых достижений и всего самого лучшего.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ТАСС итоги женского одиночного катания на Олимпиаде, заявил, что в спорте побеждает сильнейший.

"Ну, это спорт высших достижений. Выигрывает сильнейший", – сказал представитель Кремля.

Тренер по фигурному катанию, олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев между тем в беседе с RT заявил, что Трусова больше заслужила золотую медаль, чем Щербакова.

"Трусова впервые на Олимпиадах прыгнула пять четверных прыжков в программе. <...> Это колоссальное достижение в женском одиночном катании, которое не скоро будет побито или даже просто повторено", – сказал он.

Тренер признал, что в одном из прыжков спортсменка допустила ошибку, однако, по его мнению, она все равно заслуживает наивысшей награды, поскольку это были пять разных прыжков.

Выступая в произвольной программе, Трусова первой среди фигуристок выполнила пять четверных прыжков. Речь о четверном флипе, четверном сальхове, четверном тулупе со степаутом, четверном лутце с тройным тулупом и просто четверном лутце.

